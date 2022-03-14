統新(6426)去年受到疫情衝擊，全球5G基建放緩，全年淨利年減逾9成，每股僅賺0.3元，另外，董事會也大方通過，每股擬配發現金股利2元。

統新2021全年合併營收5.18億元、年減少27%，合併營業淨利1198.9萬元，稅後淨利為1169.9萬元、年減少91.5%，全年每股盈餘為0.3元。受到營收影響庫存去化速度，累計認列存貨評價損失3523.1萬元，約影響全年毛利率6.79%，以致2021全年平均毛利率為37%，年減16.20個百分點。

統新去年營運低迷，主要是因新冠肺炎疫情影響，全球5G基礎建設佈建速度放緩，且晶片供需失衡，5G供應鏈整體市場需求遞延，在沒有新標案推出下，客戶進行庫存水位調整且拉貨保守，加上雲端資料中心客戶階段性需求結束，以致營收、獲利皆不如預期。

展望2022年，統新表示，隨著光學鍍膜終端產品AR/VR、消費性電子、安全監控、智慧醫療、車聯網等各種多元領域應用需求增溫，在互聯網時代，無論是有線網路或以雲端運算為概念的行動通訊，對於頻寬與通訊品質都是以光通訊技術作為支援，未來隨著全球電信5G時代的正式來臨，亦將帶動光通訊產業持續成長。

今年統新受惠歐美市場基建需求，2月合併營收5637.9萬元，累計前2月合併營收1.14億元，年增率57.17%。

統新董事會通過擬配發現金股利2.0元，現金殖利率約為3.01%。