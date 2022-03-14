股王矽力-KY(6415)獲4家外資出具最新研究報告，儘管PMIC(電源管理IC)今年持續緊缺，但外資也擔憂整體宏觀經濟問題，各家外資各有看法，目標價以最高的為美系外資的6200元，但最低同樣也是美系外資，將目標價由3600元下修至3500元。矽力-KY今股價早盤後即遭摜壓至跌停、股價僅剩3075元。

亞系外資表示，儘管全球經濟環境風險生穩引發市場對下半年到2023年半導體需求的擔憂，使得矽力-KY股價自去年第四季起下跌約40%，只是，目前依舊看到PMIC(電源管理IC)在2022年持續短缺，矽力-KY持續擁有市場訂價權。

亞系外資表示，矽力-KY去年第四季的盈利受到利潤率下降和非運營支出，相較去年第三季下滑24.9%，惟1月、2月營收已經相較去年同期成長46%，另外，矽力-KY董事會也決議，修改公司章程變更普通股之每股面額，每股面額由新台幣10元變為2.5元，等同股票一拆四，但仍須待股東會批准。

亞系外資表示，矽力-KY預計今年營收將成長20~30%，車電相關營收將在2022年達到總營收的3~5%。預計矽力-KY2022年、2023年、2024年營收將分別成長32%、25%、26%，毛利率和營業利益率也將繼續增長到55.8%和32.9%，維持矽力-KY優於大盤評等、目標價4300元。

另一家亞系外資表示，儘管未來PMIC交貨週期依舊超過50周，顯示仍相當緊張，但有鑑於不關惡化的整體經濟宏觀背景以及去年低於預期的毛利率，將矽力-KY目標價由5800元調降降4800元、維持買進評等，並將2022年、2023年每股收益預測下調3%、6%，分別為 86.11元以及112.03元。

美系外資看法分歧，有一家美系外資認為，PMIC在2022年市場能見度仍穩健，在缺貨效應下，有利於矽力-KY切入前段OEM廠商，看好成為車用市場新星，重申「加碼」評等，目標價維持上看6200元。

但還有另外一家保守的美系外資則表示，矽力-KY 2022年面臨終端市場風險，加上德州儀器的競爭，相較於台股回檔7%，矽力-KY股價已修正30%，考量2022-2023年獲利恐衰退，目前本益比和股價估值偏貴，重申「減碼」評等，目標價由3600元下修至3500元。