聯強(2347)受惠於旗下四大業務今年將持續成長，帶動周五股價表現強勢，尾盤爆量勁揚5.94%，收在76.7元，寫下十年來新高價，成交量逾萬張。

半導體供應鏈缺貨，IC Components大幅成長，加上新聚思處分利益，聯強2021年稅後淨利達到173億元，年增112%，創歷史新高紀錄，每股稅後盈餘(EPS)10.35元，賺超過一個股本。聯強也將配發現金股利5元寫下新高。展望2022年，聯強旗下四大業務將持續成長，其中包括資訊商用、通訊、IC元件業務將有雙位數成長，尤其通訊事業今年將重回大成長，看好全年營運表現，但儘管多數產品線仍維持雙位數成長，然而考量聯強2022年將缺少處分投資利益，以及受惠半導體供應鏈缺貨，IC components年增36%的強勁成長動能，獲利之成長幅度恐不如2021年。法人投資建議為區間操作，區間價59.6~74.5元。

聯強2022年2月營收266億元，年增20%，創同期歷史新高；2022年1、2月累計營收601.94億元，年增12.44%，亦為同期新高。受惠於半導體終端需求仍未消化完畢，供應鏈供需仍緊俏，營運維持高檔，本土投顧法人預估，首季營收可望再創同期新高。IT commercial營收150億元，年增9%，佔總營收比重為25%；IT consumer營收231億元，年增14%，佔總營收比重為38%；Telecom營收28億元，年減8%，佔總營收比重為5%；IC Components營收193億元，年增18%，佔總營收的比重32%。

聯強看好IT commercial領域在今年的成長，過去兩年受到供應鏈缺料以及疫情造成缺工干擾，商用IT設備難以順利建置，但營運智能化、數位轉型仍是許多企業的目標，因此預期在今年度供應鏈缺貨情形緩和後，商用IT建置將會大量出現，聯強在IT commercial領域也將受惠而有雙位數成長。IT consumer領域，儘管2021年PC、NB出貨達到高峰，滿足了消費型市場的需求，不過電競筆電市場仍隨著參與人數增加而成長，此外，PC、NB周邊商品也將隨著PC、NB出貨量增加，在今年開始看到需求成長，而投身成為創意工作者(如 Youtuber)的人數增加，以及為優化創作而產生的周邊產品需求，也是IT consumer的成長動能之一，因此儘管PC、NB出貨量在去年達頂峰，不過周邊商品的需求仍使IT consumer領域在今年維持單位數的成長。

Telecom領域過去受到華為禁令影響華為手機銷售，預期今年度華為影響轉淡，營運谷底走揚，加上印度市場引進中國手機品牌，將有助於Telecom領域的業績在今年度有雙位數成長。IC Component領域在聯強打造「營運管理服務平台」串聯整合能力，並引進更多品牌後，在2021年供應鏈缺貨時發揮優良的效益，2022年儘管供不應求情形稍有改善，然而仍處於客戶訂單多於庫存的供不應求狀態，交期從去年最緊缺的六個月緩解至三至四個月，然而與過去正常的一個月交期相較供應仍緊缺落後，2022年儘管消費型PC、NB出貨量面臨修正，然而5G、AIoT、雲端等趨勢仍然明確，因此整體半導體市場需求仍呈現成長，也支撐IC Component領域為持雙位數成長。

整體而言，法人預估2022年全年度營收4627.47億元，年增13.19%，預估營業毛利200.55億元，年增13.96%，毛利率4.33%，預估營業利益114.61億元，年增22.80%，預期在規模效益下，營業費用率下降，預估營業利益率自2021年2.28%上升至2.48%，預估稅前淨利159.67億元，預估稅後淨利124.34億元，年減28.01%，預估稅後EPS為7.45元。

法人投資建議為區間操作，區間價59.6~74.5元，儘管多數產品線仍維持雙位數成長，然而考量聯強2022年將缺少處分投資利益，以及受惠半導體供應鏈缺貨，IC components年增36%的強勁成長動能，獲利之成長幅度恐不如2021年。聯強最近五年本益比區間約為5~12倍，以2022年稅後EPS計算，目前本益比9.58倍，處歷史本益比區間中值。