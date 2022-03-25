兩家南部鋼筋廠威致(2028)、海光(2038)去年財報公布，海光去年EPS創下13年新高，擬配息1.5元，現金殖利率為4.36%；威致去年營收、獲利同寫歷年新高，擬配息2.5元，現金殖利率5.95%。今年持續受惠電子廠房擴建、房地產推案等利多，今年第二季起客戶調節庫存後，重啟拉貨動能，看好出貨量推升營運數字。

海光去年營業收入102.25億元，營業毛利7.32億元，營業利益5.2億元，稅前淨利5.57億元，本期淨利4.42億元，歸屬於母公司業主淨利4.59億元，基本每股盈餘2.54元，創下13年新高。公司董事會決議股利分派，110年度盈餘分配之現金股利1.5元，以周五收盤價34.35元估算，現金殖利率為4.36%，並於6月21日召開股東會，地點位於高雄市小港區沿海二路12號3F(公司3樓會議室)。

威致去年營業收入135.71億元，年增56.16%，營業毛利22.71億元，年增213.25%，毛利率16.74%，年增8.4個百分點，營業利益19.62億元，年增228.47%，營益率14.46%，年增7.59個百分點，稅前淨利19.48億元，年增223.4%，本期淨利16.63億元，年增176%，歸屬於母公司業主淨利16.63億元，基本每股盈餘5.11元，較前年1.85元大增176.21%，營收、獲利同寫歷年新高。公司董事會決議股利分派，110年度盈餘分配之現金股利2.5元，以周五收盤價42元計算，現金殖利率5.95%，並於6月20日召開股東會，地點位於公司六樓會議室(台南市官田區南部里123號)。

台商回流建廠、電子廠房擴建、營建業和公共工程推案量多等，均激勵兩廠內銷鋼筋出貨續強，今年第二季起客戶調節庫存後，重啟拉貨動能，展望今年出貨量仍看好。而烏俄戰爭，俄國遭經濟制裁恐影響台灣相關鋼材供銷，然豐興(2015)、海光、威致等上游煉鋼廠的優勢，電爐廠可自產鋼胚，因而受惠。電爐煉鋼廠豐興的鋼筋成品已連漲3周，威致、海光等上市電爐族群同步反應漲勢，目前來看，連漲4周有機會。