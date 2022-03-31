「護國神山」台積電亦護住壽險業的獲利。據壽險公司揭露其股票部位，大部分公司都有投資台積電，且持股成本從每股270～540元都有，壽險業2021年財報就靠台積電年底收在615元，帶給壽險公司未實現利益近千億元。

壽險業到2021年底投資國內外上市櫃股票成本約新台幣2.3兆元，到去年底光是這部分未實現利益就高達3,273億元，其中近1/3來自台積電，主要是壽險公司本來就以現金殖利率穩定、大型權值股且流通性強、產業前景佳為主要投資考量，因此各家壽險公司包括外商壽險，都有投資台積電。

投資上市櫃股票到去年底未實現利益第一高是富邦人壽，國內外股票投資成本約5,881億元，未實現利益高達1,359億元，主要是富邦人壽大買台積電，2020年底有24.6萬張，近期揭露應還有21萬張，且應是2020年3月疫情大爆發後加碼，當時台積電每股在270多元，帶給富壽極大的利益。

另外如南山人壽、國泰人壽到去年底各有686億元及542億元的股票未實現利益，南山人壽亦有6萬多張台積電，光這檔股票的未實現利益就近137億元；國壽則有9.25萬張台積電，但可能有進進出出，實現資本利得，去年底未實現利益85億元。

中壽亦有近8.5萬張台積電，未實現利益亦逾百億元；新光人壽則約近5.7萬張台積電，但其主要持股是在電信三雄。