4月1日全體上市公司總市值為54兆6,861.34億元，較前周五（3月25日）總市值減少1,589.45億元，周減幅為0.29％。群益證券看本周台股指數區間為17,200-17,900點，本周看好五大題材類股，包含：電動車股、第3代半導體股、再生能源及儲能系統、鋼鐵股、金融股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1. 央行公布2月M1B年增率11.08％，M2年增率7.67％，仍呈現M1B年增率高於M2、顯示資金活水的黃金交叉線型；代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額2月底持續增加至3.1889兆元再創新高，很標準的內資力量與影響力，升息、通膨與打防使得股市投資、存股成為投資重要選項。

2. 台積電占指數約30％，第1季台積電股價下跌導致指數跌至年線附近震盪，不過行情逐漸與指數脫鉤，金融類股指數創新高，鋼鐵、航運等也維持多頭架構，中小型科技股3月也出現強彈，投資人也轉向調整投資組合。

3. 俄烏戰事雖然離真正結束時間無法預測，不過有和談代表有相互妥協，而且俄羅斯雖然還不是彈盡援絕階段，但普丁要求下台階談判條件持續放寬；國際油價相對於開戰初期明顯趨於理性，也有助於控制通膨壓力。