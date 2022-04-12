楠梓產業園區開發案今日通過高市府環評大會，由於該園區將由台積電進駐設廠，地球公民基金會、環境權保障基金會透過聯合聲明指出，高雄市政府、台積電應促進南台灣產業及能源轉型，讓楠梓產業園區成為台灣設置淨零園區的典範。

該聲明指出，根據環評資料預估，本園區全年用電33.98億度電，約占全市用電11％，相當於全市住宅用電的6成，是相當大的增量。台積電作為業界領頭羊、用電大戶，不能只作為綠電的購買者，更要「自帶綠電」成為創造綠能的協力者。

此外，再生能源的產出要付出相當的環境與社會成本，而屋頂光電可說是對環境及社會影響最小的方案，是對環境最為友善、最綠的綠電。近日，國發會發布國家淨零路徑，其中太陽光電預計以每年2GW的速度成長，預計2050年達到40～80GW，更凸顯屋頂光電的迫切性與必要性。

環團認為，家戶型屋頂光電，最難的並非技術和資金，而是如何提升民眾參與意願的社會工程。以台積電的公信力和科技力，若承諾與高市府合作推動屋頂光電，將可突破目前屋頂光電停滯不前的狀態，為台積電提供綠電和台灣的減碳做出雙重貢獻，創造環境與社會的雙贏。

環團指出，期待台積電在本案承諾將使用的再生能源規劃中，應承諾至少50％來自屋頂光電，納入本案取得再生能源之具體規劃，推估在2025年需要5萬戶，2050年需20萬戶。經濟部能源局從2012年開始於全國推動「陽光屋頂百萬座」計畫，要在全國找到100萬座建物裝設屋頂光電。以台灣邁向淨零所需要的再生能源，這樣的目標應屬合理。

環團說，本開發案已承諾於2050年將使用100％再生能源，我國日前也於3月30日正式公布2050淨零排放路徑，各別開發案如何達成淨零排放，可說是符合國家經濟發展政策的最基本要求。