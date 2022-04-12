台積電目標於高雄設廠的「楠梓產業園區設置計畫 」今(12)日闖關高市府環評大會，除了從初審到大會審查僅1.5個月、高市府官員任大會主席未利益迴避外，未開放媒體記者現場監督更引起環團不滿，甚至有環委認為一旦開放，後來就會成為慣例，讓環團認為是在規避第四權監督。

高雄市政府在中油高雄煉油廠舊址開發設置的楠梓產業園區，此園區將由台積電進駐設廠，2022年3月4日通過環評第一次專案小組審查會議，3月28日通過環評第二次專案小組會議後，在今日4月12日火速召開環評大會審查，台積電1.5個月就通過環評，遭批「超英趕美」。

與會今日環評大會的環境權保障基金會研究員林彥廷透露，產業園區的規範並沒有科學園區那麼細緻，只要不是科學園區就不用到中央進行環評，本次「楠梓產業園區」開發單位為高市府經發局，照理依「高市府的環評會議組織規程」要利益迴避，但是今天大會主席卻由高雄市環保局長擔任，有適法性問題，未來若有人提訴願，恐陷台積電不利。

林彥廷指出，本案在之前的初審會議中，包含閉門會議記者都可以進入旁聽，但今天登記發言民眾發言質疑記者為何不能進場旁聽時，現場竟有便衣警察「待命」，當後來討論到是否開放記者進場的問題時，有環委表示，先前馬頭山環評時記者都沒有旁聽，也有環委說屏東是政府的環評也沒開放給記者，更有環委說地方有權利討論這件事，不見得要比照中央環保署的做法，一旦開放，後來就會成為慣例。

林彥廷不解，先前出席初審會議時，就已經有用書面資料點出應開放記者進入，既然中央做得到，為何地方就不行？高雄市環保局好像不太清楚環評程序，難道開放公民參與有這麼難嗎？

此外，依《環境影響評估法施行細則》，園區開發範圍超過30公頃需要經中央主管機關環保署審查，100公頃以上需要進行二階環評審查，然而目前環評審查開發計畫為29.83公頃興建2座晶圓廠，日前市府已明言是為使本案避免進行中央環評，地球公民基金會與環境權保障基金會今日共同發布聲明表示，外傳第2期規劃100多公頃的土地興建4座晶圓廠，已達二階環評審查標準，呼籲本區第二期開發應整體編定、整體環評，避免有規避二階環評的疑慮。