中租配發6元現金股利、0.5元股票股利 13:152022/03/31 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中租控股董事會決議配發6元現金股息及0.5元股票股利，特別股每股則配3.8元現金，股東會訂在5月20日。 中租控股去年合併稅後純益為216.43億元，EPS 14.8元，創歷史新高，若以6元現金股息計算，該公司普通股配出87.02億餘元，特別股則配出5.7億元的現金。 中租控31日股價盤中都在平盤之上，截至12點為止，成交量在一千張以下。 中石化2021年淨利 創十年新高 環泥2021年EPS 1.66元 擬配發1元現金股利 #中租 #配發 #元股票股利 #中租控股 #元現金股息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中遠海控2021年淨利 增逾7倍 12:432022/03/31 財經 《汽車股》廣華-KY去年每股賺4.04元 擬配息2.5元 09:582022/03/30 財經 信大水泥2021年EPS 2.52元 擬配發1.5元現金股利 17:322022/03/30 財經 陸退休基金 重押中國巨石 04:102022/03/31 全球財經 鈞興捷流科際 去年獲利攀峰 04:102022/03/31 證券．權證 鳳凰 超額配發股利 04:102022/03/27 證券．權證 潤成投資入主12年 南山爭取今年首發股息 04:102022/03/29 財經要聞 高息台股基金 錢潮湧現 04:102022/03/30 投資理財 《其他股》中租-KY擬派利6.5元 創新高 07:572022/03/31 財經 科技業霸氣派息 掀風潮 04:102022/03/27 財經要聞 配息旺季來臨 高股息ETF交投熱 04:102022/03/30 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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