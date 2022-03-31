中租控股董事會決議配發6元現金股息及0.5元股票股利，特別股每股則配3.8元現金，股東會訂在5月20日。

中租控股去年合併稅後純益為216.43億元，EPS 14.8元，創歷史新高，若以6元現金股息計算，該公司普通股配出87.02億餘元，特別股則配出5.7億元的現金。

中租控31日股價盤中都在平盤之上，截至12點為止，成交量在一千張以下。

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