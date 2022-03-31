「A＋H」股上市的航運業者中遠海控31日盤前公布，2021年營收年增94.85％至人民幣（下同）3,336.94億元，淨利年增799.52％至892.96億元。截至31日上午11時25分，中遠海控A股股價下跌3.67％至15.5元。中遠海控H股股價下跌3.71％至13.48港元。

證券時報報導，中遠海控2021年報指出，2021年在新冠疫情反覆、運輸需求增長、運力供給有限等多重因素影響下，全球物流供應鏈持續受到塞港、貨櫃短缺、內陸運輸遲滯等複雜局面的挑戰和衝擊，貨櫃運輸供需關係持續緊張。面對上述挑戰，中遠海控迅速適應市場變化，保持高水準服務。中遠海控優化航線網布局、增加有效運能，積極探索全新的端到端合作模式，發揮數位技術優勢，全力協助客戶保持供應鏈的穩定。

中遠海控表示，報告期內，取得優異的經營業績，整體經營業績、貨櫃航運業務收入及貨運量均創歷史新高。