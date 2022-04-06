美債殖利率創新高 四大指數早盤齊挫 23:072022/04/06 中時新聞網 徐沛琪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美債殖利率創下新高，四大指數齊挫。 (圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際通膨持續加劇、上海接連封城，全球物流受影響，貨出不去，再加上美國聯準會（Fed）會議紀要襲來，美債殖利率創下新高，四大指數齊挫。 截至台北時間22點41分，道瓊工業指數下跌236點(或0.81%)，暫報34360.22點；那斯達克指數下跌349.01點（或2.08%），暫報13852.3點；標普500指數下跌58.08點（或1.17%），暫報4,467.14點；費城半導體指數下跌92.75點（或2.58%），暫報3,179.36點。 升息不止、外資狂買 金融指數有望飆近32年收盤高 美股費半重挫 台股連假後首日回測月線 #全球 #暫報 #美債殖利率 #四大指數 #齊挫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國泰台灣5G＋ ETF 價值浮現 04:102022/04/06 投資理財 BIS警告 全球正步入高通膨與高利率的新時代 19:222022/04/06 財經 淨零路徑未見碳稅 學者批財稅部失職 04:102022/04/06 財經焦點 貴金屬高漲逾三成 瑞士表展W&W回歸實體展 價格受矚 15:242022/04/06 財經 全球最低稅負制遇阻 落實進展牛步 20:332022/04/06 財經 基富通主動式台股基金 近1、3、5年完勝大盤 14:052022/04/06 財經 高收益固定收益ETF淨流入 創2020年10月來最大 19:442022/04/06 財經 美國失業率創近二年新低 美股獲資金青睞 19:442022/04/06 財經 《產業》貿協連線全球採購 炒熱智慧車輛產業 12:382022/04/06 財經 TPCA改選 李長明連任理事長 04:102022/04/06 證券．權證 反超大陸 韓國船企今年第一季接單量位居全球第一 22:532022/04/06 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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