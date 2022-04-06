國際通膨持續加劇、上海接連封城，全球物流受影響，貨出不去，再加上美國聯準會（Fed）會議紀要襲來，美債殖利率創下新高，四大指數齊挫。

截至台北時間22點41分，道瓊工業指數下跌236點(或0.81%)，暫報34360.22點；那斯達克指數下跌349.01點（或2.08%），暫報13852.3點；標普500指數下跌58.08點（或1.17%），暫報4,467.14點；費城半導體指數下跌92.75點（或2.58%），暫報3,179.36點。