中租-KY(5871)董事會通過股利分派案，決議普通股每股擬配息6元、配股0.5元，合計派利6.5元，配發金額創歷年新高，盈餘配發率約43.92％，維持近年水準，以30日收盤價254元計算，現金殖利率約2.36％。特別股則擬每股配息3.8元，公司將於5月20日召開股東常會。

中租-KY 2021年合併營收721.6億元、年增21％，歸屬母公司稅後淨利193.91億元、年增28％，每股盈餘（EPS）14.8元，全數改寫新高。其中，台灣、中國大陸及東協營收分別年增22％、22％、18％，獲利分別年增26％、45％、68％。

中租-KY 2022年2月自結合併營收60.98億元，雖月減6.35％、降至近7月低點，仍年增達16.36％，改寫同期新高。歸屬母公司稅後淨利21.15億元，僅月減1.13％、年增達41.05％，每股盈餘1.45元，雙創歷史次高。

累計中租-KY前2月自結合併營收126.1億元、年增達16.57％，歸屬母公司稅後淨利42.549億元、年增達39.82％，每股盈餘2.93元，續創同期新高。展望今年，中租-KY目標台灣及中國大陸放款均成長15％，東協則目標成長達15～20％，表現有機會超越中國大陸。