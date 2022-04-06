長聖（6712）繼去年寫下EPS6元歷史新高紀錄後，自結今年第一季合併營收也以1.23億元，交出年增152％佳績，創下歷史同期新高。

營運表現亮麗的長聖，3月營收3,853萬元，年成長98％，由於對今年營運看法樂觀，長聖董事會已決議盈餘及資本公積分配，去年度配息5元及配股1元共計6元，回報股東。

長聖日前宣布與台中慈濟醫院合作申請，以樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞（DC-CIK）治療「實體癌第四期」計劃案獲衛福部核准，與該醫院合作通過的治療計畫達肝癌、乳癌、大腸直腸癌、肺癌，是目前與該醫院第一家合作免疫細胞治療項目公司，將添增獲利新動能。

另外，長聖與中國附醫合作申請的自體免疫細胞Gamma Delta-T（GDT）治療八種實體癌第四期計畫獲衛福部通過，為國內首家及唯一通過GDT生技業者。

GDT是人體最強的免疫細胞，含有傳統T細胞功能外，另可協助樹突細胞（DC）成熟，活化自然殺手細胞（NK）及B細胞功能，GDT細胞占人體周邊血液中T細胞的1-5％左右非常稀少，長聖研發團隊從病患自身抽取對抗外來敵人的免疫細胞，在體外培養、訓練、增量後，再將放大後GDT細胞回輸到病患身上再將癌細胞消滅。

GDT不僅參與許多免疫反應也扮演免疫調節的角色，可直接辨識癌細胞進而將癌細胞殺死，研究顯示細胞治療與傳統治療（手術、放射治療、藥物）結合，可以更加強抗癌療效。

截至目前為止，病患採用近400人及經衛福部核定100件免疫癌症治療案件中，長聖占有37件（占所有核定項目37％），市佔率第一，今年細胞委託製造訂單已經排到年底。