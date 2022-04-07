長聖(6712)3月營收3853萬元，年成長98%，首季單季合併營收1.23億元，年成長152%，創下歷史同期新高。

長聖日前宣布與台中慈濟醫院合作申請，以樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞(DC-CIK)治療「實體癌第四期」計畫案獲衛福部核准，與該醫院合作通過的治療計畫達肝癌、乳癌、大腸直腸癌、肺癌，長聖是目前與該醫院第一家合作免疫細胞治療項目公司，此新增將為長聖添增獲利新動能。

日前與中國附醫合作申請的自體免疫細胞Gamma Delta-T(GDT)治療八種實體癌第四期計畫獲衛福部通過，為國內首家及唯一通過GDT生技業者。

GDT是人體最強的免疫細胞，含有傳統T細胞功能外，另可協助樹突細胞(DC)成熟，活化自然殺手細胞(NK)及B細胞功能，GDT細胞占人體周邊血液中T細胞的1-5%左右非常稀少，長聖研發團隊從病患自身抽取對抗外來敵人的免疫細胞，在體外培養、訓練、增量後，再將放大後GDT細胞回輸到病患身上再將癌細胞消滅。GDT不僅參與許多免疫反應也扮演免疫調節的角色，可直接辨識癌細胞進而將癌細胞殺死，研究顯示細胞治療與傳統治療（手術、放射治療、藥物）結合，可以更加強抗癌療效。

截至目前為止病患採用近400人及經衛福部核定100件免疫癌症治療案件中，長聖占有37件(占所有核定項目37%)，市占率第一，今年細胞委託製造訂單已經排到年底。