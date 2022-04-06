高球桿頭市場持續暢旺，大田（8924）淡季不再，6日公佈今年3月營收7.41億元，除了月增251.6％，年增24％之外，更創下歷年來的3月同期新高，由於第二季產能滿載，今年上半年非常有機會挑戰雙位數成長。

大田精密發言人鍾政義6日表示，大田今年3月份合併營收約7.41億元，比今年2月的2.11億元，大幅成長251.6％，也去年同期的5.97億元，年增24％，今年3月單月的營收再度超越7億元，表現亮眼，歷年3月單月的新高紀錄。

鍾政義指出，今年2月營收明顯偏低，主要是因為碰上農曆過年長假，再遇到香港疫情，影響原料進口，不過，這些負面因素已經不再，3月開始回到成長軌道。

他說，傳統的淡旺季漸漸模糊，因為，下游客戶早就調整過去集中下單的模式，並且因應球友購買習慣，採取多樣少量下單，因此，大田也規劃客戶專區，平均分散生產季節和月份。

法人指出，大田第一季合併營收約15.3億元，比去年同期的14.22億元，成長7.6％，如以大田目前在手訂單屬於滿載的情況，大田第二季營收可望繼續優於去年第二季，同時，今年上半年營收，非常有機會比去年上半年，成長雙位數。