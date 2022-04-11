展店助攻，超商雙雄統一超（2912）、全家11日公布3月營收分別年增4.8％及2.5％，雙雙創下歷年同期新高。

超商雙雄持續展店，截至3月底止，統一超全台門市店數已達6,441家，比起去年同期的6,134家增加超過300家；而全家的第4,000店里程碑也在上月成功達陣。門市規模擴大，帶動超商雙雄營收穩健向上。

統一超今天公布3月營收232.08億元，年增4.8％，也比2月成長11.4％，創歷年同期新高。累積第一季營收677.36億元，較去年同期增加4.1％。

統一超主管表示，3月營收成長，除了台灣統一超掌握住換季體感商機，並推出全新西式料理品牌「Ohlala」，強化鮮食差異化經營。轉投資事業菲律賓7-ELEVEN受惠當地疫情減緩、營運模式調整帶動，成功擺脫疫情影響，展現強勁成長力道。

全家3月營收73.67億元，年增2.5％，並較2月低點反彈18％，登上近五個月營收新高。累積全家第一季營收209.93億元，年增0.7％，成功守住正成長。

全家主管表示，3月營收成長，主要受惠店數與鮮食雙成長，以及3月底點數到期帶動會員消費活絡，整體表現穩健向上。 全家第4,000店門市3月剛開張，為公司重要里程碑，累積到3月底止，全家總店舖數已推進到4,020家，隨著店數規模持續增加，帶動營收跟著同步成長。

展望4月，全家主管看好隨著氣候趨暖，清涼飲料、霜淇淋冰品、輕食類鮮食將成為話題重點，加上母親節預購進入倒數計時，皆可望驅動公司營收動能。