非現金支付社會來臨，統一超（2912）挾國內零售通路龍頭優勢，首創推出零售自營虛擬卡「雲端開心卡」，15日宣布支付場景從原本全台超過6,400家超商門市，再納入集團旗下400多家康是美，達成「跨通路支付」目標！未來將持續擴大應用範圍。

響應金管會非現金支付社會的願景，統一超去年12月推出雲端禮物卡，為國內首創的零售自營虛擬卡，推出至今累積吸引超過20萬人次體驗，經過近半年的水溫測試與市場磨合，統一超今天宣布雲端禮物卡更名為「雲端開心卡」。

而統一超雲端開心卡也正式啟動「跨通路支付」，首波加入集團旗下康是美藥粧店，使應用範圍從全台超過6,400家統一超門市，再增加400多家康是美，未來還會繼續增加。

另外統一超觀察到民眾小額與高額儲值需求，原本雲端開心卡的儲值金額為300元至10,000元，今天放寬到50元到999,999元，消費者可依個人需求彈性調整購買。

非現金支付社會來臨，各種支付工具的分工愈來愈細，統一超主管昨天表示，雲端開心卡主要瞄準沒有信用卡的小朋友或長輩等族群，可直接線上購買，以虛擬卡方式儲值到統一超的OPEN POINT APP，無須綁定信用卡，即可輕鬆享受行動支付購物的體驗。另外也有轉贈功能，可化身「數位紅包」。

除了雲端開心卡，統一超經營的OPEN POINT生態圈自2014年起已陸續導入icash2.0、icash Pay、OPEN錢包等支付工具，皆為可跨通路使用的非現金支付工具，消費者只要出示儲值卡、支付條碼，嗶一下就能快速完成支付結帳、自動累點、儲存發票等三大購物流程，還可結合發票日誌功能免費享有自動對獎、中獎通知推播。

統一超多管齊下，希望提供更便利的消費模式，化身消費者最倚賴的數位生活服務平台。