想設純網路保險公司的業者要加快腳步。金管會21日公布純網保相關法規條文，將預告60天，規劃8月開始接受申請，11月截止，逾期將不再受理；同時保險局副局長林志憲承諾，純網保申請時就要同步送審想賣的保單，一開業一定有保單可賣，且考慮未來若是配合主管機關的費率調整等，可採備查制，對於業者擔心保單審查曠日費時，林志憲說：「一定會注意時效性。」

比照純網路銀行，金管會今年亦將開放申請設立國內首批純網路保險公司，純網路產險資本額10億元，以創新型保單為限，純網路壽險資本額20億元，以保障型商品為限，同時純網保不得有業務員，也不能透過保險經代業者賣保單，只能單純用網路行銷與投保，但保險局同意可設實體總公司及經核准的實體服務中心，且服務中心據點全台都可申請，不限家數，只是不得有銷售或招攬行為。

為了穩定經營、熟悉金融監理及法規，金管會要求純網保必須要有銀行、保險、證券、保經代或金控等金融業股東，占實收資本額至少40％，且其中必須要一家保險公司或保險金控占股25％。

純網保裡應有大數據資料分析、介面設計、軟體研發、物聯網、無線通訊業務等具金融科技專業的發起人，並應提出成功的業務經營模式，且保險局規定董事名單中，至少要有一位是金融科技領域工作五年以上、並擔任總公司副理級以上人士，即要有科技董事至少一位，林志憲說可以是電信業、電商業者，認定會儘可能從寬。

先前如中信金、國泰金、富邦金、開發金、南山人壽及安聯集團等都有表達意願，並向保險局探詢較多問題，保險局強調就是8月後會開始受理申請，到11月截止，逾時就不再受理，且目前沒有限制核准家數，要看申請的情況再決定。