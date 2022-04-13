亞太電信、台灣元宇宙先驅XRSPACE共同宣佈，亞太已導入GOXR平台與技術，推出自有元宇宙XLAND，XLAND是全台首座多功能元宇宙共享空間，結合虛擬分身、ESG、3D主題式沉浸空間、尋寶任務、限量NFT、虛實融合等，以搶攻元宇宙商機。

鴻海為了佈局元宇宙，在2月下旬宣佈投資台灣元宇宙先驅XRSPACE約1,500萬美元並取得9％股權後，目前仍屬於鴻海集團事業體之一亞太電信，13日宣佈採用XRSPACE的GOXR元宇宙平台與技術，推出亞太電信自有元宇宙XLAND。

XRSPACE與亞太電信共同表示，XLAND將結合虛擬分身、ESG、3D主題式沉浸空間、尋寶任務、限量NFT、虛實融合等服務，建構長期性經營的3D虛擬世界，亞太電信導入GOXR的多人即時互動工具、3D空間探索互動機制、智慧虛擬導覽功能，加上GOXR同時支援平板、手機、電腦、VR頭戴裝置各類型行動裝置的能力，亞太電信將在XLAND舉辦全台獨家張雨生未公開音樂「樂界」NFT元宇宙發表會，後續也將與歌手郭家瑋、陳威全等偶像、Podcast主理人「寶博士」葛如鈞等各界知名人士，在XLAND舉辦元宇宙見面會、講座等活動。

另外XRSPACE也表示，在GOXR平台支援下，XLAND將推出ESG結合元宇宙的虛擬希望樹、虛擬商店MetaStore，與結合用戶虛擬形象、元宇宙尋寶探索、自拍結合社群創作等，並可引導至亞太全省直營門市換取專屬優惠，融合GOXR虛實整合能力，完成元宇宙產業指標性的落地應用與商業模式，而亞太電信領先業界踏入元宇宙，除了能直接接觸客戶、了解元宇宙使用者體驗，深入消費者與企業應用市場。

XRSPACE董事長周永明雖然臨時未能親臨記者會現場，不過他透過自己的虛擬人分身表示，元宇宙是新型態的社會經濟體系，除了日常應用外，企業元宇宙能協助遠端客戶以全新方式展示產品、詮釋企業形象、客戶溝通、提供互動式服務與交易，期待今年為更多企業打造元宇宙空間。