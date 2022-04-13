自即日起至2022年4月28日止，推出春日出遊-4月指定日免費升等三人房專案，凡於指定日期入住雅緻客房享專案優惠價2,222元，並加碼免費升等至雅緻三人房，每晚加價330元再享升等價值15,500元雅緻家庭四人房，換算家庭出遊四人同行每人每晚花費不到700元。

萬種風情的艋舺西門保留深厚文化底蘊，各種新舊時尚匯聚於此，為旅人探索台北必朝聖的景點。台北花園大酒店為西區頂級商務觀光飯店，緊鄰西門及艋舺商圈，以「旅艋舺遊西門」為主題，結合在地Bangka船舟語彙，藉由設計手法交織出熱情及文化涵蘊，創造耳目一新的住宿體驗。台北花園大酒店春日出遊-4月指定日免費升等三人房專案，於4月13、14、18、19、21及24至28日之指定日入住雅緻客房，享免費升等免費升等雅緻三人房，享用房內全新智能管家設備、房客限定50款免費古早味零食花園柑仔舖及房客專屬設施與服務，還可享翌日早餐每人300元+10%加購優惠，悠閒享受獨一無二的艋舺式豐盛自助早餐，悠閒享受艋舺式豐盛自助早餐，輕鬆探索城市漫遊艋舺古今風華。