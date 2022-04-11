全家（5903）11日公布3月營收73.67億元，年增2.5％，並較2月低點反彈18％，登上近五個月營收新高。

累積全家第一季營收209.93億元，年增0.7％，也成功守住正成長。

全家2月因碰上農曆過年工作天數較少，加上陰雨綿綿拖累來客人流，2月營收陷入小低潮，創下兩年新低，不過3月營運迅速回神。

全家主管表示，3月營收成長，主要受惠店數與鮮食雙成長，以及3月底點數到期帶動會員消費活絡，整體表現穩健向上。全家3月鮮食營收年率達一成。與人氣網紅韓勾ㄟ-金針菇合作的韓式大飯糰，除甫上市掀起網友搶購秒殺開箱潮，亦發揮銷售長尾效應，帶動飯糰品類業績年增四成。與知名日式定食大戶屋和蔬食餐廳上善豆家的聯名策略同步奏效，在多款話題新品推出下，便當、調理麵、微波主食等也都有一成至兩成的業績成長增幅。

全家第4,000店門市3月剛開張，為公司重要里程碑，累積到3月底止，全家總店舖數已推進到4,020家，隨店數規模持續增加，帶動公司營收跟著同步成長。

展望4月，全家主管看好隨著氣候趨暖，清涼飲料、霜淇淋冰品、輕食類鮮食將成為話題重點，加上母親節預購進入倒數計時，皆可望驅動公司營收動能。