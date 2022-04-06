隨著工作天數回升，電池模組廠AES-KY（6781）3月營收重返成長，並創下單月營收新高紀錄，由於整個第一季月營收均維持二位數水準，累計AES-KY首季營收也以36.05億元打破自己的紀錄，年增率高達34.1％。

AES-KY 6日公布3月營收，在工作天數回升之下，單月營收以13.13億元連續第三個月創下營收新高紀錄，月增9.27％、年增34.04％，由於整個第一季的單月營收沒有下滑跡象，連續走高之下，推升AES-KY首季營收同創歷史新高紀錄，單季營收達36.05億元，較去年同期勁揚34.1％。

AES-KY日前公布財報，2021年營收首度突破百億，達115.49億元，年增83.02％，毛利率達36.15％，較前一年度的32％大幅成長，並創下歷史新高紀錄，全年獲利24.34億元，年增169.5％，每股稅後純益30.18元。