3月雖面臨全球政經局勢動盪，威剛科技單月合併營收仍月增2.16％達32.55億元。累計第一季合併營收達97.61億元，年成長7.31％。短期因總體經濟變數未減，公司預期4月營運將受一定程度的波及，但電動車及電競等新產品進度穩定的助益下，下半年表現仍將優於上半年。

新冠疫情變種病毒肆虐未歇，通膨巨獸即接棒來襲，加上俄烏戰爭引爆，全球經濟於2022年第一季遭遇多重變數圍攻，記憶體景氣走勢也隨之上下波動。尤其是大陸華南、華東一帶疫情迅速擴散引發的上海、昆山、蘇州、深圳與東莞等地封城措施，導致物流堵塞的問題更趨嚴重，生產線的量能被迫壓縮，實體通路營運也大半喊停。

同時，在通膨的快速蔓延下已對全球消費力帶來影響，加上俄烏戰情延燒擴至歐洲，傳出不少電子大廠下修全年出貨目標並砍單因應。連帶地，威剛對第二季的記憶體合約價預期也轉為持穩，現貨價則將隨短期的疫情封城發展而來回修正。

中長期來看，5G基礎建設布建與應用持續增溫及DDR5穩步邁入世代交替的方向不變，加上全球淨零轉型的需求驅使電動車市場快速成長，都將大幅擴增記憶體的消耗量。威剛認為短期大環境變數雖造成小幅波動，但DRAM市場長期供需平衡甚至短缺的狀態仍是產業主流共識。

分析威剛3月營收結構，DRAM產品營收仍站穩16億元以上，達16.28億元，年增14％，占3月營收比重為50.02％，SSD占比27.59％，記憶卡、隨身碟及其他為22.39％。累計威剛今年第一季合併營收達97.61億元，較去年同期成長7.31％。第一季DRAM的營收貢獻為50.1％，SSD為30.59％，記憶卡、隨身碟及其他產品占比19.31％。