不畏深圳3月封城危機，智邦（2345）3月營收不減反增，以67.5億元歷史新高的高姿態，繳出雙成長的成績單，且月營收年增率拉高至三成，與外資之前預估的年增12％，有著顯著的差別。

智邦8日公布3月營收達67.5億元，表現優於去年12月的67.19億元，一舉拿下歷史新高的佳績，營收相較於去年同期的51.9億元增加30.04％，另也較今年2月的37.21億元，激增81.4％。

另首季累計營收為157.3億元，則較去年同期131.98億元成長19.18％，則寫下歷史第三高及歷年同期新高。

受到深圳封城影響，日前大摩曾發布報告，推估封城對智邦3月營收的影響數約為2億元，營收佔比約3％，據此推估智邦3月營收為58億元，另首季累計營收約148億元，月營收及季營收的年增率均為12％，不料智邦3月營收卻逆勢開出高盤，表現明顯優於法人預期。