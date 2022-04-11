八方雲集 (2753 ) 今(11)日公布2022年3月營收為新台幣5.44億，月增 16.32% ，年增 9.17% ，創歷年同期新高；累計前3月營收 15.58 億元，年成長10.29% ，創歷年同期新高。

八方雲集今年不畏疫情襲擊全球逆勢操作，首度踏出亞洲市場，美國加州正是北美藍圖的第一站，工廠座落在南加州爾灣市。美國時間3月25日，八方雲集跨品牌複合式旗艦店於南加州工業市開幕，70坪左右大小，約50個座位，似乎仍供不應求；美國一份套餐要價 $10.5美元（換算一個鍋貼賣新台幣 21元），套餐內容包含 12 個招牌鍋貼/水餃，加上一碗酸辣湯或玉米濃湯，最貴的套餐為$14 美元 ，有炸豬排、古早味乾麵加檸檬茶。想吃鍋貼或是想嚐鮮的民眾，很多人大老遠跑到南加州八方雲集來嘗鮮。

梁社漢排骨持續展店，2021年1月底梁社漢排骨的店數是80家，2022年1月底梁社漢排骨已達155家，到3月底梁社漢排骨達159家，朝200家邁進 。八方雲集第一家素食品牌「芳珍蔬食」，從北到南積極推展店計畫，到5月底為止，至少會再新增3-4家，蔬食的菜色會有更多口味上的變化。 展望第2季，八方雲集表示，梁社漢排骨以及芳珍蔬食會持續進行“多品牌策略”展店，營收有望再創新高。