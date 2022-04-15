今年面對疫情，全球政策風向逐漸轉為與病毒共存，在聯準會（Fed）今年預期升息8次後，台股如預期湧現一波資金出走，加上2月俄烏戰爭影響，布局台股需相當地謹慎，選股更是目前迫切關注的重點，隨各國政策支持邁向淨零碳排，潔淨能源投資異軍突起。

富蘭克林華美投信表示，烏俄衝突如蝴蝶效應般，牽動全球的經濟脈絡，與通膨、升息、民生消費能力的議題環環相扣，同時也有效促進能源轉型發展，特別是歐洲過去長期對俄羅斯能源的依賴，如今歐洲政府強烈推動相關政策，期藉此促成與俄羅斯化石燃料的依賴脫鉤，全球各大領先企業也紛紛響應應對能源危機。

富蘭克林華美投信指出，包括Mercedes-Benz預期十年內通過投資太陽能和風電場，來提高能源獨立性。Alphabet旗下Google和Amazon國際級公司簽署可再生能源購買協議方面，更有著悠久的記錄，皆同意在幾年內支付與特定發電廠固定價格。擁有全球大部分IKEA商場的英卡集團表示，將在德國和西班牙的九個太陽能項目上投資3.4億歐元，作為促進可再生能源消費的長期戰略一部份。

隨著世界各國政府大力推動潔淨能源，項目包含風力、太陽能、生物燃料、地熱能、海洋能、水力發電等。富蘭克林華美投信說明，世界各地潔淨能源計畫擴大至8,210億美元（含EU green support），共145國制定潔淨能源發電獎勵政策，65國制定潔淨能源運輸政策，22國制定潔淨能源供熱及製冷政策，潔淨能源轉型迫切已成全球關鍵議題，長期趨勢確立。

其中今年推出的FT潔淨能源00899，提供國內投資人參與國際能源轉型趨勢的工具，富蘭克林華美投信建議長期穩健佈局，迎接關鍵能源新時代。