在全球經濟動盪、國際地緣政治衝突升溫背景下，21日傳出，以色列央行將首次將人民幣納入外匯存底，同時削減美元和歐元持有量，以實現外匯存底配置多元化，並延長投資期限。

財聯社21日報導，據悉，除了人民幣之外，以色列央行還將加元、澳元納入外匯存底，顯示該行整體投資方針和理念發生轉變。此前，以色列央行只持有美元、歐元和英鎊三種貨幣。以色列央行並表示，以色列的外匯存底將首次超過2,000億美元。

該行的年度報告顯示，未來人民幣將占該行外匯存底的2％，加拿大和澳洲貨幣將各占3.5％。這意味著歐元的份額將從30％下降到20％，美元的份額將從66.5％下降到61％。

報導稱，有專家認為，美國先前凍結俄羅斯央行的外匯存底意味著，全球金融市場一場巨大的變化可能即將到來。經濟學家Aleksandar Tomic曾經表示，西方對俄羅斯實施的制裁，將提醒更多國家減少美元風險敞口。