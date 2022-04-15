全球汽車集團Stellantis和高通技術公司今日宣布達成長達多年的技術合作協議，利用最新的Snapdragon數位底盤技術進展，從2024年開始，為Stellantis集團旗下跨14個標誌性汽車品牌中的數百萬輛汽車提供智慧、可客製化且沉浸式的車載體驗。

透過將Snapdragon座艙平台和5G功能用於車載資通訊系統，Stellantis集團將能滿足客戶對於可持續升級的個人化、尖端體驗不斷改變的需求。

此協議將協助Stellantis集團將所有軟體領域合併至高效能電腦的計畫，利用涵蓋所有主要汽車領域的高效能、低功耗Snapdragon汽車平台，並有助於確保Stellantis集團供應鏈中的策略性元件。

為將駕駛人員與汽車的關係提升至下一階段，Stellantis集團將使用新一代Snapdragon座艙平台驅動STLA SmartCockpit的車內通訊與資訊娛樂系統，該系統正由亞馬遜與富士康共同設計、打造。Snapdragon座艙平台不僅為座艙中觸控和聲控的主機提供高解析度的圖形支持，也提供完全沉浸式的車內體驗，在整個汽車座艙內實現頂級的聲音與清晰的語音通訊。

據了解，Stellantis集團是全球領先的汽車製造商和行動服務供應商之一。此傳奇且具標誌性的品牌，包括 Abarth、愛快羅密歐（Alfa Romeo）、克萊斯勒（Chrysler）、雪鐵龍（Citroen）、道奇（Dodge）、DS汽車（DS Automobiles）、飛雅特（Fiat）、吉普（Jeep）、蘭吉雅（Lancia）、瑪莎拉蒂（Maserati）、歐寶（Opel）、Peugeot、Ram、Vauxhall、Free2move和Leasys等品牌。