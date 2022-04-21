半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）公布2022年首季財報，整體表現略優於財測及市場預期。展望第二季，公司預期營收將落在51～53億歐元，季增約44.3～50％、年減約1.4～5.1％，毛利率估微升至49～50％，並表示對全年營收成長達20％的目標不變。

ASML首季合併營收35.43億歐元，季減29.1％、年減19％，毛利率49％、營益率22.2％，低於去年第四季54.2％、40.7％及同期53.9％、35.8％。稅後淨利6.95億歐元，季減60.8％、年減47.8％，每股盈餘1.73元，低於去年第四季4.39元及同期3.21元。

ASML總裁暨執行長溫彼得（Peter Wennink）表示，首季營收及毛利率表現符合財測預期，且新增訂單達70億元，其中25億歐元來自0.33 NA和0.55 NA極紫外光（EUV）系統、以及深紫外光（DUV）系統訂單，反映市場對先進和成熟製程節點的需求維持強勁。

展望第二季，ASML預估營收約落在51～53億歐元，季增約44.3～50％、年減約1.4～5.1％，毛利率估微升至49～50％，研發成本約7.9億歐元，管銷費用約2.2億歐元。同時，公司仍樂觀預期全年營收將成長達20％。

溫彼得指出，客戶對系統出貨的需求仍高於公司目前產能，公司將持續提供現場系統生產力升級方案、優化工廠生產周期、及快速發貨流程來滿足客戶需求。此外，公司也積極與供應鏈夥伴合作大幅擴產，預計將在下半年更新2025年情境和未來成長機會預估。