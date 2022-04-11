IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)隨著工作天數恢復正常、ABF載板價量俱揚，2022年3月合併營收雙位數「雙升」衝上106.8億元新高，帶動首季合併營收同步「雙升」達307.1億元，淡季營運續強、連4季改寫新高，表現優於市場預期。

欣興公布2022年3月自結合併營收達106.8億元，較2月95.53億元成長11.8％、較去年同期77.62億元成長達37.6％，改寫歷史新高。累計首季合併營收307.1億元，較去年第四季305.64億元成長0.48％、較去年同期218.23億元成長達40.73％。

欣興先前線上法說時表示，首季載板需求持續暢旺、稼動率維持70～75％的實質滿載水準，BT載板、高密度連接板（HDI）及PCB需求則因步入淡季而轉淡，稼動率估自上季的85～90％、80～90％、75～80％，分別降至70～80％、70～80％及低於70％。

外資及投顧法人先前預期，雖受產業淡季及工作天數較少影響，但欣興受惠ABF載板持續供不應求、平均售價（ASP）持續上漲，首季營收季減率估僅季減4～12％、年增23～34％，修正幅度將優於往年季節性水準。實際結果再度「雙升」連4季創高，表現優於預期。

欣興財務長暨發言人沈再生先前指出，載板中長線毛利率展望相當不錯，部分客戶希望能預訂更長遠的產能，現在若要訂新產能，可能都要排到2027～2030年。今年資本支出預計8成用於載板，使載板產能預計擴增20％，主要均為ABF載板。

欣興預期，載板產能至今年底將增加2成至287萬平方英尺，主要多為ABF載板，HDI及軟板分別維持290～300萬、40～50萬平方英尺不變，傳統PCB則因昆山廠預計今年底開始逐步遷廠影響，預期降至130～140萬平方英尺。