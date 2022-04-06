優群(3217)大陸子公司昆山宏澤電子公告因應COVID-19疫情，配合當地政府政策暫時停工，優群總經理劉興義表示，第2季接單優於第1季，且公司備有庫存，只要客戶拉貨正常，停工對公司營運沒有太多影響，早盤股價力守平盤。

大陸上海本土疫情延燒，上海及昆山相繼封城，優群代大陸子公司昆山宏澤電子公告，配合當地政府對COVID-19疫情防疫工作，自4月2日起做生產調整暫時停工；停工期間適逢清明連假且預備之庫存足以維持營運滿足客戶出貨需求。

優群前2月合併營收為4.6億元，年增8.65%，由於3月工作天數恢復正常，優群初估，3月合併營收有機會略優於去年同月。

劉興義表示，公司一向備有庫存，且重慶遂寧廠生產正常，昆山廠短暫停工不會影響出貨，目前第2季接單優於第1季，只要客戶拉貨正常，停工對公司營運沒有太多影響。

優群2021年合併營業收入為30.16億元，年增16.09%，創下歷年新高，營業毛利為12.7億元，年增1.78%，合併毛利率為42.11%，年減5.92個百分點，營業淨利為7.85億元，年增0.65%，稅後盈餘為6.4億元，年增4.66%，創下歷年新高，每股盈餘為7.11元。

劉興義表示，今年整體看起來還不錯，隨著新產品出貨放量，今年營運展望不變，可望再創歷年新高。