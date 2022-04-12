上海疫情爆發並外溢昆山、蘇州後，當地蘋果供應鏈動態備受市場關注。天風國際知名分析師郭明錤11日在推特上披露，在大陸官方封城影響下，蘋果iPhone第二大電子製造服務（EMS）代工廠和碩已停止在上海和昆山廠的組裝營運，預料要到4月底或5月初才能完全恢復生產。

郭明錤指出，雖然很難預測未來的封城變化，但蘋果在大陸擁有最好的供應鏈管理能力，其與大陸政府的關係也不錯，預期蘋果此次受到的影響將可降至最低。

據昆山台商稍早前透露，作為大陸蘋果供應鏈代表的立訊精密即使面臨官方封控，但其昆山廠仍可正常生產。郭明錤也表示，蘋果iPhone最大EMS代工廠富士康沒有受到影響，假設富士康可以正常營運，加上和碩可以逐步恢復營運的話，預計封城對iPhone供應的影響將是短暫和有限的。

但郭明錤也指出，隨著封城持續時間越長，可能會進一步影響消費者信心，並對2022年蘋果等消費性電子產品的出貨產生不利影響。

香港信報報導，目前上海疫情持續延燒，11日單日再增加23,342例本土個案，包括994例確診，以及22,348例本土無症狀感染，主要來自隔離管控或相關風險人群排查。另外，境外移入個案再多4例確診和1例無症狀感染，均於閉環管控發現。