大陸國務院聯防聯控機制11日晚發印通知，嚴禁各地擅自阻斷或關閉高速或普通公路，且不得隨意限制貨車及駕駛通行，且上海緩步分區放鬆管制。市場解讀上海及昆山封城停工至5月1日機率已大幅降低，物流若恢復順暢，對近期深陷封城停工物流不順之苦的電子供應鏈將有正面助益，對業績衝擊可望僅是4月。

大陸本土疫情延燒，自3月14日起深圳、東莞、上海及昆山相繼封城停工至今，廣州地區近期也因疫情部分封閉，各地方政府為防堵疫情封路，嚴重影響物流，不僅當地依法令閉環式生產的廠商無法運送產品，連帶未封城正常生產的地區也因物流不通蒙受生產不順，讓電子產業供應鏈斷鏈壓力大增，對大陸經濟衝擊也日益擴大。

地方政府各自為政，一刀切封城封路做法導致物流不順暢，加上上海封城物資欠缺問題嚴重，引起龐大民怨，連大陸中央也看不下去，大陸國務院聯防聯控機制11日晚印發「部署切實做好貨運物流保通保暢有關工作」的通知強調，對防疫措施「層層加碼、簡單實行一刀切勸返、違規設置防疫檢查點、擅自阻斷運輸通道」者，要督促加快整改，各地嚴禁擅自阻斷或關閉高速公路、普通公路、航道船閘；嚴禁在高速公路主線和服務區設置防疫檢查點；高速公路防疫檢查點應設在收費站外廣場及以外區域；具備條件的地方要配套設置充足的貨車專用通道、休息區；不得擅自關停高速公路服務區、港口碼頭、鐵路車站和航空機場；確需關停者要按規定報批，要「全力暢通交通運輸通道」，各地區和有關部門要迅速啟動部省站三級調度、路警聯動、區域協調的保通保暢工作機制，確保交通主幹線暢通，對嚴重影響貨運物流暢通、造成物資供應短缺或中斷的，要依法依規嚴肅追究有關地方、單位和人員責任。

除嚴禁各地方政付擅自封路，疫情嚴峻的上海亦開始緩步分區放鬆管制，並要求超市賣場餐飲藥店應開盡開，市場解讀，上海及昆山封城停工至5月1日的機率已大幅降低，上海、昆山當地廠商亦認為，隨著物流逐漸恢復正常，封城停工將只影響4月，有機會在5月及6月加班趕回來。