中國人民銀行（大陸央行）、大陸國家外匯管理局今（18日）印發《關於做好疫情防控和經濟社會發展金融服務的通知》，從支持受困主體紓困、強化實體經濟支援、促進外貿出口發展三個方面，提出加強金融服務、加大支援實體經濟力度的23條政策舉措。

中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴今在全國保障物流暢通促進產業鏈供應鏈穩定電視電話會議上，部署十項重要舉措，會議要求努力實現「民生要托底、貨運要暢通、產業要循環」，要改善物流從業人員工作生活條件並給予延期還貸等金融支持；著力穩定產業鏈供應鏈，通過2000億元（人民幣，下同）科技創新再貸款和用於交通物流領域的1000億元再貸款撬動1兆元資金。

據第一財經報導，上述最新23條舉措加大對受疫情影響行業、企業、人群等金融支持。具體來看，在貨幣信貸方面，《通知》共提出6條具體要求，包括保障留抵退稅資金及時準確直達，促進市場主體儘早受到政策紅利，對於受困人群，金融機構要靈活採取合理延後還本等方式予以支援，相關逾期貸款可以不作逾期記錄報送。

在發揮金融暢通國民經濟循環作用方面，《通知》則從9個方面提出抓好金融支援實體經濟政策落地。比如，強調用好用足支農再貸款再貼現、碳減排支持工具，優化支援煤炭清潔高效利用專項再貸款，全力保障糧食、能源穩定供應。

人行相關負責人表示，此次通知內容根據當前情況做了相應調整，旨在發揮貨幣政策總量和結構雙重功能，加大對受疫情影響行業、企業、人群等金融支持。更強調突出兩個部分：一是聚焦糧食安全和重要農產品、煤炭等能源供應的金融保障，突出強調安全和底線思維；二是，針對物流行業存在不暢通的問題，聚焦物流行業的循環暢通。