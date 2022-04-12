華新(1605)3月營收逆勢創下同期新高，加上4月盤價全面調漲，股價盤中漲幅達到8％。

鎳價3月波動，但華新單月營收仍達160.38億元，創同期新高，年增40.41％；第一季營收425.66億元，年增47.52％。不鏽鋼價格漲勢延續，華新4月盤價全面調漲，其中，304系列外銷每公噸漲600元美元、內銷則上漲台幣1.7萬元。

華新也宣布向青山集團旗下Ever Rising Limited及Berg Holding Limited取得印尼PT. Sunny Metal Industry50.1％股權，交易金額2億美元，並將於印尼緯達貝青山工業園區(PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park)投入約1.8億美元建置冰鎳廠及發電廠，預計2023年開始全產全銷，主要提供給EV電動車、儲能設備等供應商，跨入新能源產業，而屆時華新整體鎳年產量將增加7成至約6.8萬噸。

這次所取得股權的旭日公司正建設四條冰鎳/RKEF (Rotary Kiln Electric Furnace迴轉窯電爐)產線，及一座每小時發電量38萬kWh(度)的自有電廠。鎳生鐵廠目前一季產量約7000噸，貢獻獲利約25億元，2023年隨冰鎳廠開始投產，可望帶來強勁獲利挹注。