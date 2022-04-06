晨暉（1271）自結3月營收2,557萬元，年成長32％；累計第一季營收8,088萬元，年增26％，續寫下歷史同期新高紀錄。
營運表現亮麗的晨暉，第一季大紅麴及益生菌持續穩定出貨，目前在手訂單能見度高，近期更與民視「娘家」及「蓓朵娜」品牌攜手，推出3款添加NTU 101益生菌之保養品，本月已開始小量出貨，配合通路鋪貨，預計第二季起隨著客戶強勢廣告逐漸增溫，以及通路更為廣泛，可望帶來新的成長動能。
晨暉指出，在站穩紅麴與益生菌保健品龍頭地位後，目前積極拓展多元銷售通路，其中子公司與經銷商合作販售的紅麴複方產品及益生菌，今年合作據點數量預計將能突破200個，全面搶攻營養保健食品市場占有率。
海外市場則維持穩定出貨，近期接獲歐洲與東南亞新的原料訂單，公司正積極尋求海外當地合作夥伴共同推廣菌株原料，有機會與國外業者合作開發高附加價值產品，待海外市場效益陸續發揮，營運將更上一層樓。
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