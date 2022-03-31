全球知名健身器材廠商岱宇（1598）31日經董事會通過2021年度合併財報，去年度合併營收117.42億元，年減10.53％，創歷史次高，但因全球原物料價格、貨櫃運價費用持續飆漲，及新台幣匯率大幅升值等因素，影響集團獲利表現，稅後盈餘4.44億元，年減66.3％，EPS3.48元，遠低於2020年度11.69元。

岱宇31日經董事會決議通過2021年度股利，每股擬配息2.5元，配發率為72％，以31日收盤價49.3元計算，現金殖利率達5.07％。

岱宇2021年度合併營收117.42億元，年減10.53％，因2021年受到全球原物料價格及貨櫃運價費用飆漲，即使集團2021年第三季針對旗下全品牌產品執行價格調漲5～15％的策略，但集團整體獲利仍被侵蝕。

另外，2021年新台幣匯率升值，因匯率波動幅度大，導致集團認列去年度匯兌損失1.85億元，影響EPS1.46元，使得去年度EPS3.48元，遠低於2020年度11.69元，但高於2019年度的2.05元。

岱宇說，雖然全球家用健身器材市場成長速度逐漸回歸正常軌道，但集團仍可維持全年營收達百億以上的規模。

岱宇觀察消費者對於全身性與多樣性鍛鍊等智能健身需求持續成長，集團2021年底與美國智能健身內容製造商Studio合作，結合旗下Sole品牌的高品質健身器材與Studio頂尖的內容開發技術，推出包含全球第一個橢圓機運動健身等超過上千堂的運動健身課程，透過Studio APP可協助用戶記錄每日運動的各項指標與生理測量數據等，達到精準的健身目的與訓練成效。

岱宇透露，雖然近期全球新冠肺炎疫情逐漸受到控制，但歷經2年的防疫措施下，消費者的購物習慣，已逐漸從實體通路，改轉至電商平台消費，因而推升集團2021年線上通路營收占比，從以往的四成以下，再大幅提高至近六成。

岱宇因考量線上通路平台，將逐漸成為新的消費趨勢，集團2021年底併購了英國健身器材線上通路商，未來集團將整合該英國通路商的自有品牌銷售，並導入旗下Xterra及UFC等品牌，以完善產品布局，預計將透過其在英國及波蘭設立的倉儲空間與客服辦事處，增加集團於英國、歐洲市場的物流與售後服務效率。

此外，集團亦同步發展東南亞市場，目前已取得泰國當地的老牌實體通路商，預計將運用其在當地已擁有的通路資源，加速拓展東南亞地區的線上通路市場。

隨著後疫情時代的來臨，健康與健身的觀念，逐漸受到重視，智能化健身市場，已成為岱宇現階段著重發展的項目，未來集團將不斷開發具有市場競爭力的智能化健身產品，並持續優化行銷推廣與銷售策略，以搶攻智能健身龐大商機。

另一方面，疫情下的防疫措施帶動線上通路市場持續放大，集團為因應消費者購物習慣的改變，將持續開拓各個地區市場的線上通路平台，增加集團旗下各品牌於全球的銷售管道，站穩家用健身器材市場的領導地位。

展望未來，岱宇將不斷觀察運動健身市場的趨勢與動態，適時調整集團營運策略，並嚴格管控各項營業成本與費用，以提升集團整體營收與獲利能力。