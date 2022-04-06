Gogoro於紐約時間4月5日以股票代碼「GGR」、認股權證代碼「GGROW」，在美國納斯達克交易所開始交易，成為首家台灣新創公司在美國成功上市的獨角獸（公司市值超過 10 億美元），也是台灣有史以來第一家透過SPAC方式在海外股票交易市場上市的實業公司，更是睽違 16 年，再次登上美國納斯達克交易所的台灣科技品牌。

Gogoro上市之日盤前的公司市值達到 23.3 億美元、約合新台幣 668 億元（市值以 SPAC 合約中每股10.00美元作價估算），而上市首日（4月5日）股票收盤價格已到達每股14.02美元。Gogoro將於台灣時間4月7日晚上9時進行遠距那斯達克敲鐘儀式（Bell Ringing Ceremony）慶祝公司正式上市。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示：「Gogoro 正在透過改變人們使用和分享可攜式能源的方式，引領世界上人口最稠密城市的交通成功轉型。憑藉創新技術、不斷擴大的全球足跡和經驗豐富的管理團隊，Gogoro 處於一個絕佳的位置協助改變城市移動格局，並從全球超過 5 億輛的二輪車輛市場中尋找商機。同時，我個人要感謝尹衍樑博士，從第一天起就全力支持 Gogoro，以及他對打造一個更美好、永續世界的崇高願景。」

Gogoro指出，潤泰集團總裁尹衍樑為Gogoro創立時的天使投資人，不僅是初期的資金投入，尹衍樑更實際參與了Gogoro多輪的增資計畫，在挹注落實Gogoro願景的資金需求外，他也在Gogoro企業發展的重要時刻，提供寶貴的意見給Gogoro作為決策參考，是Gogoro一路走來能夠持續創新研發與拓展市場的重要推手。

除了尹衍樑外，Gogoro的世界級投資人還包括：淡馬錫（Temasek，總部位於新加坡的全球投資公司）、Generation Investment Management（由美國前總統高爾創立的永續投資公司）、鴻海集團、GoTo集團（印尼最大科技集團公司）、復華投信、行政院國發基金、Hero MotoCorp（印度最大的機車製造公司）、Engine No.1（美國極有影響力的策略投資集團）、住友商事、ENGIE（法國最大能源公司）

Gogoro新的董事會成員包括：Michael Splinter（納斯達克董事長、美台商業協會主席、台積電獨立董事、應用材料公司前執行長）、Yoshi Yamada（特斯拉Gigafactory前副總裁、Panasonic前資深董事總經理）、鄭慧明（前宏達電與台灣大哥大財務長、華新麗華前總經理）、Homer Sun（Peoma Global 執行長、Morgan Stanley Private Equity Asia 前投資長與董事總經理）。

Gogoro在台創立十年，現已擁有超過47.5萬位 PBGN（Power by Gogoro Network）車輛用戶，自2015年正式開始銷售以來，用戶騎行總公里數突破50億公里，累積電池交換超過2.77億顆，全體騎士累計已減少超過4.2億公斤的二氧化碳排放，並已管理超過2.77億顆的電池交換。Gogoro在全台灣布建10,477個電池交換機櫃，電池交換機櫃遍布在全台灣的2,215個站點，可提供服務的電池交換槽總數達到93,428個，已經在電池交換網路中投入超過97萬顆智慧電池。

為慶祝Gogoro在美國納斯達克交易所登板，Gogoro宣布，即日起至5月2日推出「上市騎同樂，資費月月折」活動，這段期間內購買Gogoro普通重型電動機車任一車款，都享有前六個月電池資費每月200元折抵。新舊車主也可以參加「慶上市、揪來試」活動，藉由推薦或邀約親友試騎，獲得最高7,200元的門市折抵金。上述加碼優惠活動的生效日都會回溯至4日1日。