東森國際（2614）旗下轉投資東森購物網6日公布第一季合併營收（含草莓網、熊媽媽買菜網）72.6億，累計合併稅前淨利5.8億，相較去年同期成長16.4％，每股稅後盈餘（EPS）4.55元 ，年增13.2％，創歷史同期新高紀錄。

東森網路購物業績持續穩定成長，第一季成長率16.2％，業績成長動能來自農曆年前大型家電、消費性3C產品銷售強勁所帶動。自然美生技美學中心營收年成長23.7％，此外，東森購物會員的黏著度也持續提升，截至第一季累積會員數已達1,052萬。

東森集團總裁王令麟表示，東森購物2021年全年EPS達到17.74元，獲利能力已穩居國內第二大電商，今年第一季營收、獲利仍持續成長，主要依靠第一就是東森購物自2017年起開拓自營商品項目，第二善用大數據經營，第三掌握消費者行為進行導客。

王令麟強調，東森購物透過精準數據分析找出顧客族群，根據顧客消費傾向，設計出不同的行銷策略，達到精準行銷，發揮更好的企業效率。

東森購物2020年底收購的熊媽媽買菜網，經過一年整合後，2022第一季業績交出漂亮成績單，營收較去年同期成長124.6％，熊媽媽在雙北以機車快配服務，主打3小時送貨到家，同時搭配東森購物網，發揮完整供應鏈的綜效，與同業的快速到貨並駕齊驅。

網路購物快速成長，東森購物也不斷精進倉儲管理能力及配送效率，為達到提升倉儲效率，楊梅倉在去年啟用後，推動兩班制人力及增加核單頻率兩項措施，同時提升「併件出貨率」，現行東購庫出併件率平均約38％，2月則提升到45％。

另外，加強優化配送速度，尤其是都會區，因此與全球機車快遞的合作將擴增配送範圍，向南延伸到嘉義，向北延伸到宜蘭，為東森會員提供高效、便捷、溫暖的高品質服務。

東森購物累積會員數已達1,052萬，為提升東森會員的穩定與黏著度，該公司發行的「東森幣」目前已發放228億元，其中VIP會員比高達68％，顯示東森幣策略奏效。

東森購物表示，2022年的策略佈局，首先看好寵物市場，將與異業合作開展複合式店面，導入新客源，另外持續開發自營商品，運用AI與會員大數據來導客，並以東森幣行銷串聯線上銷售與線下自然美、寵物雲等門市業務，力拚獲利提升再翻倍，積極推展「好吃、美麗、健康」的生態圈，東森購物今年全年將挑戰465億元營收目標。