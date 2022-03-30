健喬(4114)2021年合併營收為32億3496萬，稅後淨利3億386萬，EPS每股1.02元，每股擬配息0.5元、配股1元，殖利率約在6%左右。

健喬在2017至2020年先後併購景德、瑞安、優良並整合銷售團隊與整頓各廠區產能，合併營業毛利由2019年的33%，成長到2021年的40%；2021年合併營業利益較2020年成長64%，充分顯現併購在銷售、行銷，通路以及生產的綜效，推升了健喬的成長動能，讓健喬在泌尿領域與呼吸道領域站穩腳步，並拉開與競爭者的距離。

營運規模的擴大也提高健喬在通路的品牌效益，從醫院通路的市占率提升，延伸至藥局及診所通路成功滲透，讓健喬成為全球知名藥廠進入台灣市場的首要合作對象。2021年健喬分別與瑞士諾華大藥廠、美國大藥廠Tolmar及韓國賽特瑞恩製藥簽約合作，持續授權引進知名藥廠學名藥與購買藥證，因此從2021年11月到今年元月連續三個月營收創歷史新高，而今年前兩月營收年成長26.3%，在國內學名藥廠中表現突出。

健喬規模經濟已漸漸產生效益，2019年的全年獲利4709萬到2020年開始強力彈升，到2021年第三季為止每季獲利都超過6,000萬，連續新高的營收帶動2021年第4季獲利推升至1億元。公司樂觀看待2022年營運表現。