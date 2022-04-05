市場持續矚目俄烏局勢，傳歐盟擬禁止進口俄羅斯煤炭，但由於其成員國對俄能源有著高度依賴，這項提議仍具很大的挑戰，國際油價小漲1%，10年期美債殖利率升至2.447%。美股早盤漲跌不一，道瓊工業指數開低走高，目前小漲78點，那斯達克指數下跌約0.3%，推特繼周一大漲後持續上漲超過6%。

截至台北時間21點38分，道瓊工業指數上漲78.3點（或0.22%），暫報35000.18點；那斯達克指數下跌54.66點（或0.38%），暫報14477.9點；標普500指數上漲2.31點（或0.05%），暫報4584.95點；費城半導體指數下跌48.07點（或1.4%），暫報3376.88點。

5大科技巨頭漲跌互見，特斯拉創辦人馬斯克日前揭露入股推特，周二推特宣布任命馬斯克為董事，推特上漲3.26美元（或6.52%），暫報53.23美元；特斯拉上漲1.77美元（或0.15%），暫報1147.22美元；台積電ADR下跌1.57美元（或1.5%），暫報103.22美元；聯電ADR下跌0.11美元（或1.27%），暫報8.97美元。

歐洲擬制裁俄羅斯能源的壓力擴大，引發市場擔憂供應受限，國際油價周二上漲，紐約西德州中級原油上漲1.25美元，目前為每加侖104.53美元；布蘭特原油上漲0.98美元，來到每加侖108.51美元。