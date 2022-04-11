國泰金控今公布3月自結稅後淨利118.5億元，累計第1季賺342億元，較去年同期減少，主因是去年金融市場上行，投資收益高基期所致；近期俄烏戰事未歇，信評公司亦陸續於3月調降俄羅斯主權信用評級，不過，國泰人壽持有俄羅斯債券，620萬美元債券利息已順利入帳，國泰解讀，顯示俄羅斯尚具償付意願及能力。

國泰金在獲利表現上，各子公司核心業務動能穩健，投資績效良好，國泰金控及子公司國泰人壽累計稅後淨利仍創歷史次高，國泰產險及國泰投信累計稅後淨利續創歷史新高。

國泰人壽3月稅後淨利90.7億元，第1季獲利達258.9億元，較去年同期減少，主因去年投資收益基期較高所致，今年以來投資操作平穩，避險成本大幅改善，保險本業穩健營運，整體財務表現維持良好；國泰人壽3月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為172億元及52億元，為業界第一。

隨俄烏戰事持續發展，信評公司陸續於3月進一步調降俄羅斯主權信用評級，國泰人壽持有俄羅斯債券的620萬美元債息悉數順利入帳，顯示俄羅斯尚具償付意願及能力；惟飽受國際制裁、付款金流受阻，4月預定收取之390萬美元債息或有改採盧布支付可能，若屆時以盧布支付，將依市場匯率進行匯兌評價，立即反應匯率風險於兌換損益，不影響預期信用損失的估計。

國泰人壽根據內部風險管理政策及會計公報原則，已於2月份保守評估俄羅斯部位利息及本金的不確定，並依Stage III提列預期信用損失，因此，3月暫不調整減損預期，後續將視事件發展及信用風險變化，檢視是否增提或回收。

面對國內外金融局勢波動，國泰人壽投資團隊維持一貫靈活操作，專注於創造良好投資績效，而近期隨Fed正式步入升息循環並展現積極抗通膨之政策立場，支撐美元走強，並促使3月台幣續貶逾2％，加以替代避險操作得宜，有助避險成本顯著改善並增添獲利動能，外匯價格變動準備金亦連續第3個月淨提存，餘額回升至200億元以上，創兩年來新高。國泰人壽RBC 逾350％，強健的資本水準及財務實力，將是公司持續因應挑戰，掌握市場先機之有利基石。

國泰世華獲利表現穩健，3月稅後淨利21.3億元，累計稅後淨利68.7億元，較去年同期成長7％；國泰產險獲利與簽單保費皆呈雙位數成長，國泰證券各項業務持續成長，國泰投信資產規模穩居第一，總管理資產規模超越1.2兆元。