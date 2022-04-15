俄羅斯入侵烏克蘭之後，讓長期保持中立的北歐國家瑞典與芬蘭開始考慮加入北約（NATO），近日更傳出兩國希望「越快加入越好」，讓俄羅斯氣急敗壞。俄國國家安全會議副首長麥維德夫（Dmitry Medvedev）表示，若瑞典與芬蘭加入北約，那俄國將在歐洲飛地內部署核武與超音速飛彈，將不可能保持波羅的海的無核狀態。
俄國在歐洲境內、波羅的海地區有一個「外飛地」領土加里寧格勒州（Kaliningrad），該地與波蘭、立陶宛接壤，與俄羅斯本土完全不相連。外飛地指某國家擁有一塊與本國分離的領土，該領土被其他國家包圍，則該領土稱為某國的外飛地。加里寧格勒州是在立陶宛脫離蘇聯宣布獨立後才成為外飛地。
芬蘭與瑞典與俄羅斯共有1300公里的邊界接壤，麥維德夫表示，若兩國最終仍加入北約，將不得不增強在此的陸海空力量，包含核武器。麥維德夫說:「沒有一個理智的人會想要更高的價格和稅收，增加邊境、極音速飛彈、核武器的緊張局勢。」他說:「讓我們希望北方鄰國的常識能夠幫他們理智判斷。」
儘管如此，芬蘭與瑞典還是可能會加入北約，芬蘭在1917年從俄羅斯獨立，在二戰期間與其進行了兩次戰爭，失去了一些領土。瑞典則是200年沒有發生戰爭了，目前國內的政策是支持民主與無核化。
立陶宛表示，俄羅斯的威脅並不新鮮，他們早在烏克蘭戰爭之前就已經在加里寧格勒部署了核武器。早在2018年，俄軍就部署了伊斯坎德爾飛彈（Iskander missiles，北約稱SS-26），是一種短程飛彈系統，可以裝載核彈頭，官方射程是500公里，但西方普遍認為範圍更遠。
當被問及俄羅斯的警告時，美國國務院則表示華盛頓的立場沒有改變，並重申「北約將保持敞開的大門。」
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