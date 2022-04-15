俄羅斯入侵烏克蘭之後，讓長期保持中立的北歐國家瑞典與芬蘭開始考慮加入北約（NATO），近日更傳出兩國希望「越快加入越好」，讓俄羅斯氣急敗壞。俄國國家安全會議副首長麥維德夫（Dmitry Medvedev）表示，若瑞典與芬蘭加入北約，那俄國將在歐洲飛地內部署核武與超音速飛彈，將不可能保持波羅的海的無核狀態。

One of Russian President Vladimir Putin's closest allies warned NATO that if Sweden and Finland joined the military alliance then Russia would deploy nuclear weapons and hypersonic missiles in an exclave in the heart of Europe https://t.co/SnlxpqNeXk pic.twitter.com/P7BoDaThwV — Reuters (@Reuters) April 14, 2022

俄國在歐洲境內、波羅的海地區有一個「外飛地」領土加里寧格勒州（Kaliningrad），該地與波蘭、立陶宛接壤，與俄羅斯本土完全不相連。外飛地指某國家擁有一塊與本國分離的領土，該領土被其他國家包圍，則該領土稱為某國的外飛地。加里寧格勒州是在立陶宛脫離蘇聯宣布獨立後才成為外飛地。

芬蘭與瑞典與俄羅斯共有1300公里的邊界接壤，麥維德夫表示，若兩國最終仍加入北約，將不得不增強在此的陸海空力量，包含核武器。麥維德夫說:「沒有一個理智的人會想要更高的價格和稅收，增加邊境、極音速飛彈、核武器的緊張局勢。」他說:「讓我們希望北方鄰國的常識能夠幫他們理智判斷。」

儘管如此，芬蘭與瑞典還是可能會加入北約，芬蘭在1917年從俄羅斯獨立，在二戰期間與其進行了兩次戰爭，失去了一些領土。瑞典則是200年沒有發生戰爭了，目前國內的政策是支持民主與無核化。

#Kaliningrad

Gli stati baltici hanno discusso la chiusura completa delle frontiere di Bielorussia e Russia all'inizio di aprile.



Ciò significherebbe un blocco de facto dell'exclave russa 🇷🇺#Kaliningrad.



La proposta era stata avanzata prima da Kiev (neanche a dirlo🤨)

1/. pic.twitter.com/RHuaQtx6ec — Lukyluke31 (@Lukyluke311) April 9, 2022

立陶宛表示，俄羅斯的威脅並不新鮮，他們早在烏克蘭戰爭之前就已經在加里寧格勒部署了核武器。早在2018年，俄軍就部署了伊斯坎德爾飛彈（Iskander missiles，北約稱SS-26），是一種短程飛彈系統，可以裝載核彈頭，官方射程是500公里，但西方普遍認為範圍更遠。

當被問及俄羅斯的警告時，美國國務院則表示華盛頓的立場沒有改變，並重申「北約將保持敞開的大門。」