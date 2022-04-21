今天G20財長會議上，美國財政部長葉倫與多國財長在俄羅斯官員發言時一起離席，抗議俄國侵略烏克蘭。不過日本財務大臣鈴木俊一未跟進離席，他表示自己留下是為了嚴詞譴責俄方。

20國集團（G20）財長和央行行長會議於20至21日召開，傳出當俄羅斯官員開始在G20會議發言時，葉倫（Janet Yellen）、烏克蘭財長馬欽柯（Serhiy Marchenko）等多國財長與央行首長突然離開，部分線上與會的財長及央行首長也關掉攝影機。

英國、法國及加拿大官員加入這次杯葛，不過代表日本出席會議的財務大臣鈴木俊一並未跟進歐美各國的離席抗議行動。

日本讀賣新聞報導，鈴木會後召開記者會被問及此事時表示，他沒有離席，而是留在會場對俄羅斯進行嚴詞批評。

報導指出，這是俄羅斯入侵烏克蘭後G20首度召開部長級會議，但會後沒有發表聯合聲明，顯見G20內部已浮現對立情勢。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1110421