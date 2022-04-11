聯準會（Fed）利率會議紀錄及官員接連釋出鷹派談話，推升升息預期持續走高，且認為縮表擴大至單月最高950億美元最適當，高盛證券預估5月會議宣布縮表，5、6月利率會議均將升息2碼，且後續會議續以2碼速度升息的可能性正在上升，在經濟及企業獲利持續增長，但波動較高環境下，美股布局掌握創新成長加價值循環題材。

富蘭克林證券投顧表示，美股4月中第一季企業財報和財測開跑，展望將主導盤勢，至4月底止預計有265家史坦普500企業將公布財報，Factset統計顯示，第一季史坦普500企業獲利預估年增4.7％，較去年12月底預估值5.7％下修。產業來看，循環性的能源、工業及原物料股獲利增幅最為突出。

財測展望及原物料和薪資成本上升，對利潤率影響也是重點，目前市場預估第一季淨利潤率為12.1％、較前一季下滑但仍高於五年均值，今年史坦普500企業獲利預估成長9.5％，雖較去年的47.7％放緩但仍穩健。

富蘭克林證券投顧指出，Fed加速推進貨幣政策正常化，輔以俄烏情勢不確定性仍存，金融市場波動難免，但展望今年美國經濟成長雖放緩，但隨著疫情改善使經濟更全面地重新開放，整體經濟料將維持擴張。

值此經濟及企業獲利持續增長但波動較高的市場環境下，建議採取多元分散配置掌握輪動機會，核心部位首選美國價值平衡型基金，股票部位可採分批加碼，或定期定額策略，佈局科技及基礎建設產業型基金，掌握長線趨勢商機。