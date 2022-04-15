華爾街主要銀行和資產管理公司對經濟前景的看法轉趨保守，他們表示，消費者和機構投資客戶正苦於應付高漲的通膨和可能即將到來的大舉升息。

美國通膨持續飆升，使聯準會今年將大舉升息成為市場普遍的共識。雖然這有利於大型銀行增加放款業務的收益，但快速升息可能削弱經濟動能，使這場剛從大流行病中萌芽的復甦提前夭折。

Albion Financial Group投資長Jason Ware周四表示，雖然利率升高通常對銀行有利，但如果借款人無法吸收上揚的借貸成本，就會使這些好處打折。如果借貸成本上漲太多，就可能帶來阻力。

數據顯示數家銀行已經開始儲備現金，以緩衝在高通膨下可能發生的貸款損失。但Ware表示，雖然這顯示有些銀行越來越擔心宏觀環境，但這「不一定是預告我們將遇上壞景氣」。

美國3月消費者物價指數月增1.2%，創下16年半以來最大月漲幅。與去年同前相比大漲8.5%，創下逾40年來最大年漲幅。

與此同時，根據美國抵押貸款銀行協會（MBA）周三公布的數據，美國30年期固定抵押貸款利率從前一周的4.9%上揚至5.13%，為2018年11月以來首度突破5%大關。上周美國抵押貸款申請指數下跌1.3%，延續前一周大減6.3%的跌勢。

富國銀行財務長Mike Santomassimo周四在財報發布後的電話法說會上表示，我們所有的客戶都感受到了通膨壓力全面爆發的影響。雖然Santomassimo表示通膨尚未成為銀行信貸業務的風險，但該銀行表示，利率升高將導致貸款數量減少。與一年前相比，抵押貸款金額下滑33%。

該銀行執行長Charles Scharf則表示，低收入消費者受能源和食品價格上漲的影響最大。雖然銀行的信貸損失可能無法守在歷史低點，但升息對我們而言應該仍是利大於弊。

摩根大通執行長Jamie Dimon周三即對經濟的不確定性提出預警，部分因為通膨持續飆升。該銀行公布的財報顯示其抵押貸款金額下滑3%，放款業務已經轉弱。

Albion Financial Group投資長Jason Ware對此表示，如果通膨真的放緩下來，且經濟增長確實回歸正常化，那麼影響抵押貸款利率的美國10年期指標公債殖利率可能會穩定下來，這對抵押貸款利率和借款人都有利。

在聯準會升息方面，許多華爾街分析師和投資人都認為該央行處理高通膨的行動過於緩慢，為了趕上通膨，聯準會的升息動作將更加激進。

摩根大通執行長Dimon預期聯準會的基準利率將高於市場預期，目前市場預估到2023年底為3%。

高盛執行長David Solomon周四在發布財報後的法說會上表示，他正在密切關注通膨、供應鏈壓力、大宗商品價格，以及美國家庭如何應付不斷上漲的物價，「我們認為停滯性通膨（stagflation）的風險已經增加，而消費者信心指標好壞不一，這些逆流肯定會使經濟前景更為複雜」。

投資管理公司貝萊德（BlackRock Inc）則表示客戶正設法應對不斷變化的經濟形勢，並調整固定收益投資組合，董事長兼執行長Laurence D. Fink則表示，投資環境快速變化，我們的客戶正試圖了解其影響。他並表示俄羅斯入侵烏克蘭使大宗商品供應受到衝擊，並進一步助長通膨」。

但對於聯準會升息方面，貝萊德投資策略部門副主管Alex Brazier卻提出不同的看法，他認為市場高估了聯準會的升息力道，依據該央行以往的做法，到明年聯準會的基準利率只會調升至2%。他表示，如果要將通膨率壓回至2%，美國的失業率可能彈升到10%，聯準會不太可能這麼做，最終可能選擇與高漲的通膨共存。他並預估美國的通膨率會在落到3%時穩定下來。