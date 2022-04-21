德國汽車製造商BMW開始了第7代BMW 7系列旗艦轎車的預售活動，並首次推出純電動版的豪華轎車，並有混合動力版和傳統的內燃機(ICE)車款。所有三種車款都在德國的Dingolfing市工廠進行生產，首批交貨將在今年的11月。

全新的i7純電動車為賓士EQS車款的競爭對手，在美國售價為11.93萬美元(約合台幣348萬元)，在歐洲售價為13.59萬歐元(約台幣430萬元)。

執行長齊普斯(Oliver Zipse)預計燃油引擎車款在美國的需求會很強勁，因為美國碳排的監管沒有歐洲或英國那般的嚴格。他說，中國、歐洲、美國市場的發展方向完全不同。在歐洲，所有汽車品牌的電動車銷售都在不斷成長；在美國只看到一個品牌，而且超級成功，即特斯拉。

根據研究公司Cox Automotive和JATO Dynamics的數據，2021年美國銷售的4分之3電動車都是特斯拉；而在歐洲此一比例僅為16.4%，福斯品牌的銷量僅落後約1200輛。

BMW發言人說，所有的新7系列轎車都將配備Level 3自動駕駛功能，但BMW正等待監管單位的批准，來啟動這一功能，在歐洲大約還需要1年至1.5年時間。