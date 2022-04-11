美股科技股領跌，主要亞股大多跟著續挫，台股11日殺盤力道加重，外資又展開一波大逃殺，新台幣應聲一舉貶破29元大關，終場收在29.05元兌1美元，創逾18個月新低，貶值1.44角，為一個半月最大跌幅，台北外匯經紀公司成交量19.11億美元，爆逾一個月最大量。

外匯交易員表示，俄烏戰爭續打，且美國聯準會（Fed）將擴大升息並啟動縮表訊息，加上大陸疫情燒不停，美股科技股賣壓不減，三大指數續收黑，主要亞股多回檔，國際美元更一度衝破100大關。尤其台股因國內疫情嚴峻，外資擴大賣超台股340億元，加速提款走人，最後大跌236點至17,048點，新台幣貶勢難止，28元常態告終，盤中最低來到29.079元。

外匯交易員指出，國際諸多不利情勢未見好轉，國內疫情惡化且可能失控的傳言不斷，股匯反彈看來有得等，尤其新台幣從俄烏開戰以來，已貶超過1.35元之多，原物料漲不停下，預期輸入型通膨壓力恐怕進一步加大，因此老大（央行）3月已積極進場調節，4月以來在匯市穿梭的身影更頻繁，後續這幾項重大利空若未見緩和，不排除新台幣29元成為新常態。