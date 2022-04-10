銀行股絕地反攻勁彈，但聯準會（Fed）會議紀錄放鷹，投資人重新評估經濟展望，上周五美股起伏震盪漲跌互見。展望本周有金融股打頭陣替美國企業財報季揭開序幕，預期會持續破表的通膨報告也將出爐。

美企財報季本周開跑，摩根大通、摩根士丹利、高盛、花旗、富國銀行、貝萊德等大型銀行及金融機構，率先發布第1季業績。

數據供應商路孚特指出，第1季標普500企業平均獲利預估成長6.1％，但金融業平均獲利料萎縮22.9％。

LPL Financial首席股票策略師柯洛斯比（Quincy Krosby）指出，市場正在斟酌Fed升息與積極緊縮貨幣的衝擊，金融業今年首季財報的重要性不言而喻。

上周五美國10年期公債殖利率升抵2.73％，觸及3年高點。本周有3月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）等通膨數據出爐，料觸發美債殖利率續揚。

美國2月CPI年升7.9％創40年新高，3月數據料再破高點。巴克萊經濟學家預期，3月CPI年升8.5％。

俄烏戰爭依然是市場關注焦點，投資人持續緊盯這場地緣政治危機的變化。

Fed上周發表的3月會議紀錄放鷹，暗示將擴大升息幅度及加速縮表，周五美股開低震盪，終場三大指數漲跌互見。

道瓊指數收漲0.4％，報34,721.12點。標普指數收跌0.27％，收在4,488.28點。那斯達克指數收跌1.34％，以13,711點作收。

Fed官員警告升息過猛恐使經濟衰退打擊美股，三大指數周線盡墨。道指周跌0.28％、標指周跌1.16％、那指周跌3.86％。10年期美債殖利率攀抵3年高點，助標指銀行股指數上周五漲1.18％，該指數周四暴挫至13個月低點，今年迄今已跌10.8％。

對利率敏感的大型金融股齊揚，摩根大通漲1.8％，美國銀行漲0.7％，花旗集團漲1.7％，高盛漲2.3％。

聯準會高唱鷹調也推高美元指數，上周五一度站上100.19，近2年來首破100大關，創2020年5月來新高，周漲1.3％則寫下1個月來最大單周漲幅。