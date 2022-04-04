美國股市第一季表現疲弱，季線出現新冠肺炎疫情爆發以來首次收黑，拖累美股共同基金和ETF首季下挫6.2％。

根據Refinitiv Lipper數據，美股基金繼2021年勁揚22.5％後，第一季下跌6.2％。全球股票基金第一季下挫8.3％，反觀2021年為上漲9.6％。

美國股市在疫情肆虐和封城防疫期間表現強勁，但進入2022年後，大宗商品價格勁升、聯準會（Fed）緊縮貨幣、通膨屢創新高，與俄羅斯入侵烏克蘭，皆打擊市場信心，許多投資人在季末拋售持股。