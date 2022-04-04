美股基金第一季下挫6.2％ 10:542022/04/04 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國股市第一季表現疲弱，季線出現新冠肺炎疫情爆發以來首次收黑，拖累美股共同基金和ETF首季下挫6.2％。 根據Refinitiv Lipper數據，美股基金繼2021年勁揚22.5％後，第一季下跌6.2％。全球股票基金第一季下挫8.3％，反觀2021年為上漲9.6％。 美國股市在疫情肆虐和封城防疫期間表現強勁，但進入2022年後，大宗商品價格勁升、聯準會（Fed）緊縮貨幣、通膨屢創新高，與俄羅斯入侵烏克蘭，皆打擊市場信心，許多投資人在季末拋售持股。 股神添火西方石油季漲近1倍 晶片短缺拖累 美國第一季新車銷售年減12％ #第一季 #美股基金 #美國股市 #下挫 #季線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股票基金Q1績效 意外耀眼 04:102022/04/04 投資理財 黃金、美元首季亮眼 美股暗自憔悴 23:522022/04/01 財經 《台北股市》焦點股-嘉威 13:272022/04/03 財經 油價飆、股神加持 西方石油股價季漲近一倍 23:522022/04/01 財經 中信金吳一揆：利率倒掛免驚 台股萬八可期 04:102022/04/01 財經要聞 台股拚季線 聚焦兩大因素 04:102022/04/03 專題周報 突破雙重衝擊！特斯拉Q1交車量年增68％ 21:042022/04/03 財經 大陸百城新房價格 第一季漲幅創近七年新低 19:062022/04/01 財經 戰事帶旺黃金美元 美股跳水 04:102022/04/02 全球財經 日本第一季製造業信心下滑 近兩年來首例 10:432022/04/01 財經 半導體龍頭股失神 台股早盤大跌近200點 10:352022/04/01 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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